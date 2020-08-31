"Арсенал" попросил проверить на полиграфе арбитра матча со "Спартаком"

Гендиректор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов сообщил, что клуб обратился в РФС после матча 6-го тура чемпионата России со "Спартаком".
Официальный сайт ПФК "Арсенал"
Балашов отметил, что в письме есть два пункта.

"В первом мы просим не назначать в дальнейшем на матчи тульского "Арсенала" арбитра Алексея Матюнина, который работал на нашей игре со "Спартаком".

Во втором пункте мы требуем проверить Алексея Матюнина на полиграфе. Как известно, подобные прецеденты в отношении других судей в нынешнем сезоне уже были, арбитраж прошедшей игры вызвал огромные вопросы не только у нашего клуба, но и у всего футбольного сообщества, поэтому такой шаг был бы логичным. Действия судейской бригады оказали прямое воздействие на итоговый результат игры", - цитирует Балашова "Чемпионат".

Напомним, встреча, прошедшая 29 августа, завершилась победой московского клуба со счетом 2:1. Туляки вышли вперед на 36-й минуте, но через 5 минут "Спартак" сумел сравнять счет. На 45-й минуте Алексей Матюнин показал вторую желтую карточку Даниилу Лесовому и удалил его с поля. В компенсированное к первому тайму время красно-белые вышли вперед.

По окончании встречи Балашов поздравил арбитра Матюнина с победой. Руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев заявил, что клуб не будет молчать и требует отправить Матюнина на детектор.

"Арсенал" после 6 туров имеет в активе 5 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

В следующем туре после паузы на матчи сборных "Арсенал" в гостях сыграет с "Зенитом".

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Теги: Балашов Арсенал Тула Спартак
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