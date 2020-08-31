Сообщается, что питерцы сделали новое предложение футболисту. Сам Кузяев взял время на раздумье, рассчитывая на более выгодное предложение.
Напомним, 31 июля контракт Кузяева с "Зенитом" истек и он стал свободным агентом. Сообщалось, что услуги 27-летнего игрока были предложены "Галатасараю".
В прошлом сезоне на счету Кузяева 1 гол и 2 ассиста в 28 матчах за "Зенит".
Источник: Sport24
"Зенит" и Кузяев продолжают переговоры по новому контракту
"Зенит" продолжает переговоры с полузащитником Далером Кузяевым.
Фото: ФК "Зенит"
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