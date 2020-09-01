Сообщается, что в услугах 27-летнего футболиста были заинтересованы турецкие и российские клубы, но Мирзов отказался идти на понижений условий.
За "Спартак" футболист выступает с лета прошлого года, перейдя из "Ростова". В нынешнем сезоне хавбек провел 1 матч (в общей сложности 2 минуты). В прошлом сезоне на счету Мирзова 1 гол и 3 ассиста в 26 играх.
Источник: Sport24
СМИ: Мирзов отказался идти в другой клуб с понижением зарплаты
Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов принял решение остаться в клубе.
Фото: ФК "Спартак"
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