О переходе серба заявил президент "Урала" Григорий Иванов.
"С Йовичичем подписали контракт сегодня. На какой срок? Это секрет", - цитирует главу екатеринбургского клуба Sport24.
Ранее сообщалось, что Йовичич согласовал с "Уралом" 3-летний контракт.
Напомним, что в чемпионате России 27-летний футболист выступал за "Амкар" с 2014 по 2017 год. В минувшем сезоне Высшей лиги Сербии Йовичич провёл 7 матчей и забил 1 гол.
Президент "Урала" сообщил о трансфере полузащитника "Црвены Звезды"
Полузащитник "Црвены Звезды" Бранко Йовичич подписал контракт с "Уралом".
Фото: ФК "Амкар"
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