"Локомотив" сделал предложение "Порту" по трансферу Соареса, которым интересуется "Спартак"

"Локомотив" вступил в борьбу со "Спартаком" за нападающего "Порту" Тикиньо Соареса.
Фото: ФК "Порту"
По информации источника, "железнодорожники" сделали предложение чемпиону Португалии по бразильцу. Ранее сообщалось, что основным претендентом на Соареса является "Спартак". "Красно-белые" готовы предложить за форварда 10 млн евро.

Напомним, что ранее президент "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, что "железнодорожники" ведут работу по поиску нападающего. В минувшем сезоне чемпионата Португалии Соарес провел 30 игр, забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Локомотив Спартак Порту Соарес
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