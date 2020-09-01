По информации источника, "железнодорожники" сделали предложение чемпиону Португалии по бразильцу. Ранее сообщалось, что основным претендентом на Соареса является "Спартак". "Красно-белые" готовы предложить за форварда 10 млн евро.
Напомним, что ранее президент "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, что "железнодорожники" ведут работу по поиску нападающего. В минувшем сезоне чемпионата Португалии Соарес провел 30 игр, забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу.
Источник: "Чемпионат"
"Локомотив" сделал предложение "Порту" по трансферу Соареса, которым интересуется "Спартак"
Фото: ФК "Порту"
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