"С одной стороны, это неприятный момент, с другой — это часть футбола, поэтому мы должны быть готовы к таким ситуациям. Пожелали Феде удачи. Будем внимательно следить за его состоянием", - цитирует Галактионова пресс-служба РФС.
Молодежная команда в рамках отборочного раунда чемпионата Европы-2021 сыграет с Болгарией и Польшей. Чалов имеет проблемы с коленом и будет находиться под контролем врачей.
Чалов в нынешнем сезоне провел 3 игры в чемпионате России и сделал 1 голевую передачу.
Галактионов: пожелали Чалову удачи. Будем внимательно следить за его состоянием
Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал, почему нападающего Федора Чалова отпустили из расположения молодежной сборной.
Фото: © ПФК ЦСКА
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