— Я не знаю! Всеми делами юрист занимается, поэтому я не в курсе, что там! У меня спортивная часть. Что, чего, за что? За слова об очках "Спартаку"? Не знаю я, на 100 тыс. штраф, на миллион. Всеми делами занимается юрист, — рассказал Юран в интервью Sport24.
Ранее Юран заявлял, что решение уволить его из "Химок" пришло от генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова. Также Юран был уверен, что "Химки" и "Уфа" отдадут москвичам шесть очков в сезоне.
Юран прокомментировал штраф в 100 тысяч рублей от РФС
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран отреагировал на полученный штраф от комитета по этике РФС.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!