— Можно ли сказать, что мой трансфер оформил Фернандес? Без сомнения, он меня сильно смотивировал и подтолкнул к этому переходу. Тот факт, что он уже 8 лет в команде, говорит сам за себя. Так что, можно сказать, что его советы очень сильно поспособствовали моему переходу, — заявил Фукс в интервью пресс-службе клуба.
21-летний Фукс обошёлся ЦСКА в 8 млн евро. Футболист дебютировал за ЦСКА, но получил травму в первом же матче.
Фукс: советы Фернандеса очень сильно поспособствовали моему переходу в ЦСКА
Защитник ЦСКА Бруно Фукс рассказал, сильно ли повлиял на его переход в клуб защитник Марио Фернандес.
Фото: ПФК ЦСКА
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