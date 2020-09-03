— Он один из определяющих игроков, на действиях которого, строится игра команды, — рассказал Валуев на своей конференции.
23-летний Малком перешёл в "Зенит" из "Барселоны" летом прошлого года за 40 млн евро.
В текущем сезоне бразилец сыграл в шести матчах чемпионата России и забил гол.
Валуев назвал лучшего футболиста "Зенита" по своему мнению
Депутат Госдумы Николай Валуев считает, что Малком — лучший игрок "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
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