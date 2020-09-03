"Это ложная информация. В "Роторе" есть хороший и квалифицированный тренер", - сказал Семин.
В текущем сезоне РПЛ "Ротор" занимает последнее, 16-е место. Нынешним наставником волгоградской команды является Александр Хацкевич.
Напомним, что Семин покинул "Локомотив" 1 июня этого года. На этом посту его сменил Марко Николич.
Источник: "Чемпионат"
Семин заявил, что не ведет переговоры с "Ротором"
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию об интересе к своей персоне со стороны "Ротора".
Фото: Матч ТВ
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