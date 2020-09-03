Встреча завершилась со счетом 3:1. Дубль оформил нападающий Артем Дзюба. На счету форварда 26 голов за национальную команду. По этому показателю Дзюба вышел на второе место, догнав Владимира Бесчастных.
Лидирует по числу забитых голов Александр Кержаков - 30.
Команда Станислава Черчесов во 2-м туре встретится с Венгрией. Матч пройдет 6 сентября.
Дзюба вышел на второе место по числу голов за сборную России
Сборная России обыграла Сербию в 1-м туре групповой стадии Лиги наций.
Фото: sportbox.ru
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