Ранее сообщалось, что "Спартак" намеревается расстаться с игроком. Одним из вариантов продолжения карьеры Рассказова считались "Химки", которые могли взять футболиста в аренду, однако агент футболиста опроверг эту информацию.
В то же время представитель Рассказова не стал исключать возможный уход футболиста из московской команды.
В текущем сезоне Николай не провел в РПЛ ни одного матча.
Источник: Regnum
Рассказов может быть арендован тульским "Арсеналом"
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
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