Кокорин перешел в "Спартак" в начале августа на правах свободного агента. Пока футболист не провел ни одной игры за красно-белых.
"Чувствую себя хорошо. Готовность тяжело оценивать, потому что я мало времени провел в общей группе. Индивидуально много работал под нагрузками. Жду ребят. Когда ты тренируешься с группой, ты здоров, тебе нужно на дневное занятие 2-3 часа. А когда восстанавливаешься, нужно по 5-6 часов.
Я давно не травмировался. Забыл как это вообще. Тяжело смотреть, когда приходишь и все тренируются. А про игры я вообще молчу. Тем более я перешел в новую команду, хочу дебютировать. У меня пока не получается. Мысли направленны на правильное восстановление и быстрее вернуться на поле.
Для меня без разницы: это будет супердерби или обычный матч. Я очень хочу на поле, хочу дебютировать. Естественно, это будет более зрелищнее, более эффектно, если у меня получится сыграть с ЦСКА. Но даже если была бы другая игра, с таким же рвением рвался бы", - сказал Кокорин в интервью пресс-службе клуба.
Кокорин: будет эффектно дебютировать в дерби с ЦСКА
Фото: ФК "Спартак"
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