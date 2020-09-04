Контракт Кузяева с "Зенитом" истек 31 июля и футболист стал свободным агентом. В СМИ ранее сообщалось, что сине-бело-голубые предложили игроку новое соглашение.
"Информация о том, что мы недавно сделали новое предложение Кузяеву, не соответствует действительности. Мы ждем, чем завершатся его переговоры с европейскими клубами. Если по каким-то причинам там что-то не срастется, то мы вернемся к диалогу с Далером напрямую", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Кузяев выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2017 года, перейдя из "Ахмата". В прошлом сезоне Далер принял участие в 20 матчах.
"Зенит" в нынешнем сезоне в 6 турах набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
Медведев: информация о том, что "Зенит" сделал предложение Кузяеву, не соответствует действительности
Гендиректор петербургского клуба Александр Медведев прокомментировал ситуацию с полузащитником Далером Кузяевым.
Фото: ФК "Зенит"
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