"Что касается ухода Алексея Миранчука, то в команде есть Антон, который не менее талантлив, чем Алексей. Если Антону доверятся, то он возьмет бразды правления в атаке в свои руки, и у него все получится", - цитирует Наумова "Р-Спорт".
Напомним, Алексей Миранчук сегодня официально стал футболистом итальянской "Аталанты". Клуб из Бергамо подписал с 24-летним игроком контракт сроком на 4 года. За "Локомотив" Миранчук выступал с 2013 года.
Антон Миранчук в нынешнем сезоне принял участие в 5 матчах и забил 1 гол.
Бывший президент "Локомотива": Антон Миранчук не менее талантлив, чем Алексей
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов считает, что полузащитник Антон Миранчук может стать лидером железнодорожников после ухода брата Алексея.
Фото: © ФК "Локомотив"
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