??Сыграем товарищеский матч с @fcrk ??? Матч состоится в это воскресенье в 17:30 в Казани. Поединок пройдёт в закрытом режиме для болельщиков, трансляция матча не запланирована. За ходом игры можно будет следить в наших социальных сетях??