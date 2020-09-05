"У Луиса была большая зарплата, возникла идея разгрузить ведомость, да и игрок уже, как считали на тот момент, отыграл свое в России. Было предложение в июне, но Томас отказал Камоцци. А потом Цорн продал Адриано в последний день трансферного окна.
И потом, та же продажа Зе Луиша… Я считаю, что он тот игрок, который точно еще не отыграл свое. Он мог бы еще два года помогать "Спартаку", - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.
33-летний Адриано перешел в "Спартак" в январе 2017 года из "Милана". В 59 матчах бразилец отметился 19 забитыми мячами. Летом 2019 года "Спартак" продал Адриано в клуб "Палмейрас". По данным СМИ, сумма трансфера составила 1 миллион евро. Также красно-белые могут получить 50% от суммы следующей продажи игрока.
Зе Луиш выступал за "Спартак" с 2015 года, перейдя из португальской "Браги". В 2019 году он перешел в "Порту".
Жена Федуна - о продаже Адриано: у Луиса была большая зарплата, возникла идея разгрузить ведомость
Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о продаже нападающего московского клуба Луиса Адриано.
Фото: РПЛ
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