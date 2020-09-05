Газизов: наши ребята не контактировали с игроками брянского "Динамо"

Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал отмененный матч 7-го тура первенства ФНЛ между брянским "Динамо" и "Спартаком-2".
Фото: ФК "Спартак"
"Все нормально. Наши ребята не контактировали с игроками брянского клуба, все уже едут домой. У болельщиков тоже уже никаких проблем, они спокойно возвращаются. Это несчастный случай", - цитирует Газизова "Спорт-экспресс".

Напомним, встреча была отменена из-за того, что у футболистов брянского клуба, возможно, был коронавирус.

"Спартак-2" занимает 3-е место в турнирной таблице ФНЛ. "Динамо-Брянск" идет на 5-й строчке.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Газизов Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Царица «Спартака» Зарема реально существует. И впервые дает интервью - Цорну досталось
Англия обыграла Исландию, Черногория сильнее Кипра и другие результаты матчей Лиги Наций
Мартинес попытался подоить корову, но испугался животного, отбежав от него (видео)
Руководство "Лиона" одобрило покупку Жиго 4
"Вулверхэмптон" выкупил у "Порту" 18-летнего Силву за 39 млн евро
Титов не понимает, для чего сейчас нужно подтягивать в первую сборную Сафонова, Максименко и Дивеева 4
"Аталанта" арендовала у "Ювентуса" Кристиана Ромеро
Мутко: я Федуну всегда говорил, что "Спартак" - особый клуб, как и "Зенит" 12
Газизов: наши ребята не контактировали с игроками брянского "Динамо"
Стало известно, сколько Суарес будет зарабатывать в "Ювентусе"
Газинский: понимаем значимость матча с Венгрией
Защитник "Интера" Годин заинтересовал "Ренн"
"Барселона" заплатит "Лиону" за Депая 25 миллионов евро
Баскаков покинул пост главного тренера "Томи"
Матч Чехия - Шотландия состоится согласно плану, несмотря на коронавирус
"Крылья Советов" с крупным счетом обыграли "Нижний Новгород"
У форварда "Севильи" Мунира выявили коронавирус
Андрей Мостовой мечтает выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира 5
"Чертаново" дома проиграл "Текстильщику"
Жена Федуна - об уходе Михайлова из "Спартака": о бывших коллегах либо хорошо, либо никак. Мой ответ – никак 4
Алексей Миранчук пропустит еще 30-40 дней 2
Дзюба показал навыки обращения с мячом на тренировке, вызвав смех других игроков (видео) 5
Жена Федуна - о продаже Адриано: у Луиса была большая зарплата, возникла идея разгрузить ведомость 4
Жена Федуна: сказала Леониду, что если Ларссон не заиграет в "Спартаке", три года не дари мне никакие подарки 24
У "Нижнего Новгорода" в запасе на матч с "Крыльями Советов" два вратаря и полузащитник
Арбитр Данченков, которого избил Широков: он сказал, что это всем нам судьям за матч "Спартак" - "Сочи" 8
"Томь" дома проиграла "Алании"
"Урал" и "Рубин" проведут товарищеский матч
Агент Сафонов: "Спартак" сразу обозначил, что Караваев не их уровень 16
Черчесов: в каждой стране бывают таланты. Головин дебютировал за сборную в 20 лет, поэтому мы никому не завидуем 1
Все новости