"Все нормально. Наши ребята не контактировали с игроками брянского клуба, все уже едут домой. У болельщиков тоже уже никаких проблем, они спокойно возвращаются. Это несчастный случай", - цитирует Газизова "Спорт-экспресс".
Напомним, встреча была отменена из-за того, что у футболистов брянского клуба, возможно, был коронавирус.
"Спартак-2" занимает 3-е место в турнирной таблице ФНЛ. "Динамо-Брянск" идет на 5-й строчке.
Газизов: наши ребята не контактировали с игроками брянского "Динамо"
Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал отмененный матч 7-го тура первенства ФНЛ между брянским "Динамо" и "Спартаком-2".
Фото: ФК "Спартак"
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