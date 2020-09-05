— С одной стороны, я был очень рад за футболистов "Химок". Они заслужили выход в Премьер-Лигу. С другой — было неприятно, что поменялось решение по поводу судьбы команды. Понимал, что нам было вполне по силам выйти в РПЛ без вот этих перестановок в клубе, — рассказал тренер в интервью "Чемпионату".
Также Талалаев отметил, что у него не было возможности следить за ситуацией с "Химками", потому что он вместе с "Крыльями Советов" решал вопрос сохранения прописки в чемпионате России, правда, самарский клуб всё же вылетел в ФНЛ. После этого Таталаев возглавил "Ахмат", с которым сейчас идёт на седьмом месте Тинькофф Российской Премьер-лиги с 10 очками после шести туров.
Талалаев: был рад за "Химки", что они вышли в РПЛ, но этого можно было добиться без этих перестановок
Бывший главный тренер "Химок" Андрей Талалаев прокомментировал выход команды в РПЛ.
Фото: ФК "Тамбов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!