"Этот пост ничего не значит. Кутепов игрок "Спартака", - цитирует Газизова "Спорт-экспресс".
Кутепов сделал загадочную публикацию в инстаграме
Кутепов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне футболист не провел ни одного матча. Соглашение игрока с московским клубом истекает в 2021 году.
Газизов: пост Кутепова ничего не значит. Он игрок "Спартака"
Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал пост защитника красно-белых Ильи Кутепова в инстаграме.
Фото: © РПЛ
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