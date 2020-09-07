"Черчесов показал, что он является авторитетом и хорошую энергетику вносит в команду. Он сказал, что если этот конфликт будет влиять на Дзюбу, который является лидером, этого бы не хотелось, пока они не разрешили свой вопрос. Это очень тонкий и грамотный подход", - сказал Хабиб в эфире "Матч ТВ".
Напомним, Соболев и Дзюба урегулировали недопонимание, после чего Александр был вызван в сборную России. 3 сентября национальная команда в 1-м туре Лиги наций на своем поле одержала победу над сборной Сербии со счетом 3:1, а вчера, 6 сентября со счетом 3:2 выиграла у Венгрии во 2-м туре.
Нурмагомедов - о конфликте Соболева и Дзюбы: Черчесов показал, что является авторитетом
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал конфликт нападающих сборной России Александра Соболева и Артема Дзюбы.
Фото: © РФС
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