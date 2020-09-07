"О бойкоте пока не думаем". Обухов подтвердил, что в "Тамбове" есть долги по зарплате

Форвард "Тамбова" Владимир Обухов рассказал, что в клубе есть долги по зарплате.
Фото: РПЛ
"Письмо подписали все, кто в команде с прошлого года. Пока ждём. Команда тренируется. Три месяца зарплаты задерживаются, премиальные за прошлый год и бонусы. Пока о бойкоте не думаем", - цитирует Обухова "Чемпионат".

Ранее в СМИ была информация, что футболисты "Тамбова" не получали зарплату за июнь, июль и август. Игроки обратились к гендиректору клуба Ольге Коноваловой с требованием погасить долги.

"Тамбов" в нынешнем сезоне в 6 турах набрал 4 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.

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Теги: Обухов Тамбов
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