Изначально Аджоев вспомнил, что когда "Арсенал" арендовал Лесового у "Зенита" в прошлом сезоне, то по его окончанию, в договоре была прописана сумма выкупа. По данным СМИ, она составляла 600 тысяч евро. Так как футболист начал прогрессировать в составе туляков, то руководством клуба было принято решение выкупить трансфер футболиста этим летом.
— В его новом соглашении также была прописана сумма отступных, за которую игрок мог уйти в другую команду, и это примерно в три раза больше, чем мы заплатили за игрока "Зениту". Поэтому "Динамо" сейчас покупает Лесового именно за те деньги, которые прописаны в его новом контракте. "Зенит" получит 10% от суммы трансфера, все остальное получит "Арсенал", — заявил Аджоев в интервью ТАСС.
В текущем сезоне 22-летний Лесовой провёл шесть матчей в чемпионате России и забил два гола. Сообщается, что "Динамо" заплатило за игрока 1,8 млн евро, а сам Лесовой подписат пятилетний контракт.
Аджоев рассказал, сколько "Арсенал" заработал на продаже Лесового в "Динамо"
Владелец тульского "Арсенала" Гурам Аджоев высказался о трансфере полузащитника Даниила Лесового в "Динамо".
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
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