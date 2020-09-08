"Давайте подождем. Торопиться не нужно, потому что спортивный директор должен прийти в клуб надолго", - приводит слова Газизова Sport24.
"Спартак" в 6 турах набрал 14 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с ЦСКА. Матч пройдет 13 сентября на стадионе "ВЭБ Арена".
Газизов объяснил, почему "Спартак" не торопится с назначением спортивного директора
Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов ответил на вопрос о том, почему клуб не торопится с назначением спортивного директора.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!