- Мне очень симпатичен Соболев с его ярко выраженной силовой манерой игры. Еще он очень хорош на "втором этаже", что в нашем футболе редкость. Да и в тесноте штрафной чувствует себя как рыба в воде. Так что это стопроцентное попадание "Спартака", - цитируют Романцева "Известия".
Специалист также отметил, что "Спартаку" необходимо прибавлять во всех компонентах игры. Плюс к этому, команде не хватает стабильности. Однако, по словам Романцева, у игроков прослеживается желание побеждать в каждом матче.
Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, после чего перешел в "Севилью." Оттуда футболист через год перешел в "Аякс". В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Промес провел 28 матчей, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.
В текущем сезоне 23-летний нападающий Соболев в составе "Спартака" провел 5 матчей и забил 2 мяча. "Спартак" арендовал Соболева у "Крыльев Советов" прошлой зимой, а этим летом подписал с ним полноценный контракт.
Романцев назвал лучшее приобретение "Спартака" после Промеса
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о лучшей покупке красно-белых после нидерландского нападающего Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
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