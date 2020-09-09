— Мы были готовы к уходу Кокорина и Мостового. Это скоростные игроки, тут мы потеряли. Как бы мы не хотели, очень сложно этих ребят заменить. Но нам пришлось что-то менять. Сейчас у нас есть Жоаозиньо. Нам обязательно нужен быстрый нападающий. Обязательно, — рассказал Федотов в эфире "Матч ТВ".
29-летний Кокорин выступал за "Сочи" на правах аренды во второй половине прошлого сезона. Форвард провёл за клуб 10 матчей, забил 10 голов и отдал три голевые передачи. По окончании контракта с "Зенитом" Кокорин подписал контракт с московским "Спартаком".
22-летний Мостовой провёл за сочинскую команду весь прошлый сезон. В 26 матчах за клуб он забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Сейчас полузащитник вернулся в "Зенит", и в текущем розыгрыше РПЛ успел провести пять матчей и отдать одну голевую передачу.
Федотов: с уходом Кокорина и Мостового "Сочи" потерял в скорости. Нам нужен быстрый нападающий
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал, что клуб нуждается в услугах нападающего.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!