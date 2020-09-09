— Кто-то из агентов предложил услуги Кокорина "Роме", это правда. Но это не значит, что клуб сам интересовался игроком. Чувствуете разницу? — заявил журналист в интервью "CЭ".
Также Лаудиза вспомнил, как Кокорина расхваливал тогдашний главный тренер сборной России Фабио Капелло, но с этих пор прошло слишком много времени. При этом, у "Ромы", как заявляет журналист другие приоритеты, и, если даже Кокорин будет рассмотрен, то в качестве подмены Джеко, а не Дзаньоло, травма которого никак не повлияет на шансы Кокорина оказаться в "Роме".
Напомним, 29-летний Кокорин подписал контракт со "Спартаком" летом этого года, но из-за травмы ещё не успел дебютировать за новую команду.
Лаудиза: кто-то из агентов предлагал услуги Кокорина "Роме", но это не значит, что им интересовался сам клуб
Итальянский журналист La Gazzetta dello Sport Карло Лаудиза прокомментировал информацию об интересе "Ромы" к форварду "Спартака" Александру Кокорину.
Фото: ФК "Спартак"
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