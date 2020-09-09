Жена Семака: я мужем искренне восхищаюсь. Ему это нравится

Супруга главного тренера " Зенита " Сергея Семака Анна в сторис своего инстаграма ответила на вопрос, стоит ли превозносить мужчину.

Фото: инстаграм Анны Семак

Сергей и Анна вступили в законный брак 11 сентября 2008 года. Супруги воспитывают семерых детей. По информации СМИ, зарплата Семака в "Зените" составляет около 2 млн евро в год.



В следующем туре сине-бело-голубые проведут домашний матч с тульским "Арсеналом". Встреча состоится 14 сентября.