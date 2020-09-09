- Москва - очень красивый город. Здесь много мест, которые стоит посетить. Мне очень хорошо в России. По вечерам я готовлю дома, а днём ем в клубе. Неделю назад переехал.
Болельщики ЦСКА полны энтузиазма. Они могут петь на протяжении всего матча. В социальных сетях они тоже поддерживают нас, - цитирует Гайча Radio Colonia.
8 сентября ЦСКА сыграл товарищеский матч с тульским "Арсеналом". Встреча завершилась со счетом 1:0. На 90-й минуте отличился форвард армейского клуба Адольфо Гайч. Это первый мяч аргентинца за ЦСКА. В официальных играх он пока не забивал.
ЦСКА выкупил трансфер 21-летнего Гайча у "Сан-Лоренцо" 5 августа за 8,5 млн евро. В пяти матчах чемпионата России аргентинец не сумел отметиться результативными действиями.
ЦСКА после возобновления РПЛ сыграет дома со "Спартаком" (13 сентября). "Арсенал" 14 сентября встретится с "Зенитом".
Гайч: Москва - очень красивый город. Мне хорошо жить в России
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, что ему нравится жить в России.
Фото: ЦСКА
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