Матвеев: по Мирзову идут переговоры со "Спартаком"
Главный тренер "Урала" Юрий Матвеев подтвердил интерес к полузащитнику "Спартака" Резиуану Мирзову.
"По нему вопрос открыт, идут переговоры со "Спартаком" и агентом игрока. Надеюсь, в ближайшие дни наступит ясность", - сказал Матвеев.
В нынешнем сезоне РПЛ 27-летний полузащитник провел на поле 3 минуты.
Источник: "СЭ"
Матвеев: по Мирзову идут переговоры со "Спартаком" и агентом
Главный тренер "Урала" Юрий Матвеев подтвердил интерес к полузащитнику "Спартака" Резиуану Мирзову.
Фото: ФК "Спартак"
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