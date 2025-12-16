Матчи Скрыть

Семшов - о "Динамо": должны бороться за титул

Бывший футболист "Динамо" Игорь Семшов высказался о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Для "Динамо" неудачно сложился первый этап чемпионата. Команда должна бороться за титул. Все думали, что так и будет, но вышло по-другому. Это неудачный этап, нужно исправлять ситуацию", - сказал Семшов "Матч ТВ".

В текущем сезоне чемпионата России московское "Динамо" занимает десятую строчку в турнирной таблице, набрав 21 очко. Бело-голубые одержали 5 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений в лиге.

Следующий матч команды в РПЛ состоится 28 февраля против самарских "Крыльев Советов".

