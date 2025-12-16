Матчи Скрыть

Сенников - о Чалове: может помочь ЦСКА выиграть чемпионство

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников высказался о футболисте ПАОКа Федоре Чалове.
Фото: ФК ЦСКА
"Есть ЦСКА - это его клуб. Можно вспомнить Думбия, которого ЦСКА в своё время взял в аренду, а он им помог. Вполне возможно, что так произойдёт и с Чаловым, а он поможет команде выиграть чемпионство", - сказал Сенников "Советскому спорту".

Напомним, что ранее представитель Федора Чалова Шандор Варга рассказал, что футболисту некомфортно в ПАОКе.

Российский игрок выступает за греческий клуб с начала августа 2024 года. Всего за команду нападающий провел 61 матч, забил 8 голов и отдал 8 голевых передач. Трансферная стоимость Чалова по версии сайта Transfermarkt составляет 5,5 миллиона евро.

