Маммана: Путин выполняет свою работу хорошо. Он сильный президент

Защитник "Сочи" Эмануэль Маммана рассказал о своем отношении к президенту Российской Федерации Владимире Путину.

Фото: "Чемпионат"
"Это влиятельный и сильный президент. Я думаю, он выполняет свою работу хорошо, так как столько лет у власти. Должно быть, это очень хороший президент. Он оказывает влияние на президентов многих других стран. И, похоже, в России дела идут хорошо", - передает слова аргентинца Sport24.

Напомним, что права на 24-летнего защитника принадлежат "Зениту", куда Маммана перешел в 2017 году из "Лиона". Нынешний сезон футболист проводит в аренде в "Сочи". В текущем розыгрыше чемпионата России защитник провел 5 матчей и получил 1 желтую карточку.

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Теги: Маммана Зенит Сочи Путин
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