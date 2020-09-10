"Это влиятельный и сильный президент. Я думаю, он выполняет свою работу хорошо, так как столько лет у власти. Должно быть, это очень хороший президент. Он оказывает влияние на президентов многих других стран. И, похоже, в России дела идут хорошо", - передает слова аргентинца Sport24.
Напомним, что права на 24-летнего защитника принадлежат "Зениту", куда Маммана перешел в 2017 году из "Лиона". Нынешний сезон футболист проводит в аренде в "Сочи". В текущем розыгрыше чемпионата России защитник провел 5 матчей и получил 1 желтую карточку.
Маммана: Путин выполняет свою работу хорошо. Он сильный президент
Защитник "Сочи" Эмануэль Маммана рассказал о своем отношении к президенту Российской Федерации Владимире Путину.
Фото: "Чемпионат"
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