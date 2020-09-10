"Конечно, в "Аталанте" зарплата у меня гораздо меньше, чем предлагал "Локомотив" по новому контракту. Говорю честно – мне в последнюю очередь пришли мысли, что, да, я теряю столько всего, что дальше можно вообще ни о чем не заботиться и не думать. Но я решил для себя, что хочу выйти из этой зоны комфорта и проверить себя. Думаю, мало людей, которые могут это сделать", - сказал Миранчук в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
Напомним, что Миранчук является воспитанником "Локомотива", за который провел 178 матчей. "Аталанта" заплатила за трансфер полузащитника 14,5 млн евро. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.
Миранчук - о переходе в "Аталанту": понимал, что потеряю финансово, но я решил выйти из зоны комфорта и проверить себя
Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук рассказал, почему решил продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Фото: ФК "Локомотив"
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