"Конечно, мы ждем от Комличенко более высокой результативности. Голы придут, не сомневаемся. Понимаем, что повлияла и болезнь. Врачи предупреждали, что спад будет. Мы видим, как он ответственно работает и на тренировках, и в матчах, поэтому спокойно ждем, не давим психологически", - сказал Новиков.
В текущем сезоне РПЛ 25-летний Комличенко в составе "Динамо" провел 6 матчей и забил 1 мяч.
Комличенко перешел в "Динамо" из "Млады-Болеслав" в январе этого года. Контракт был подписан на 4,5 года.
Источник: "СЭ"
Новиков: ждем от Комличенко более высокой результативности
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков оценил состоянии нападающего команды Николая Комличенко.
Фото: ФК "Динамо"
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