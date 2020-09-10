- Рассчитывали на Ивелина, который нам крайне необходим. Но, к сожалению, как говорится, не успев найти, мы его тут же потеряли.
Очень обидно, так как я уже обрадовался, что мы почти решили вопрос с закрытием атакующих позиций. Появилась ротация. Теперь придется возобновить поиски - нам нужен форвард, а, может быть, сразу два, - цитирует Федотова "Матч ТВ".
У Попова диагностирован разрыв связок колена и повреждение мениска. Футболист перенес операцию в одной из клиник Барселоны, восстановление займет от 6 до 8 месяцев.
Напомним, что на 65 минуте дебютного матча за сочинцев Попов получил повреждение во время одного из единоборств, а на 73 минуте вместо него на поле появился Миладинович. Матч завершился победой "Сочи" со счетом 1:0.
Попов перешел в сочинский клуб в обмен на нападающего Дмитрия Полоза, который, в свою очередь, отправился в "Ростов".
Федотов: очень обрадовался трансферу Попова, а теперь нам снова нужно искать атакующих футболистов
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал травму полузащитника команды Ивелина Попова.
Фото: ФК "Сочи"
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