- Интересовался у Ивелина, что произошло в "Ростове". Это был рабочий момент. Две стороны решили продолжить дискуссию в прессе. Это их выбор. Получилось, как получилось, мне в этот конфликт точно вмешиваться не хочется. В такой ситуации сложно найти правых и виноватых, - цитирует Федотова "Матч ТВ".
Напомним, после ухода из "Ростова" Попов опубликовал в соцетях сообщение, в котором раскритиковал бывший клуб и, в частности, намекнул на конфликт с наставником команды Валерием Карпиным. Тренер также ответил футболисту через прессу, сказав, что никогда не имеет права диктовать свои условия в команде.
У Попова диагностирован разрыв связок колена и повреждение мениска. Футболист перенес операцию в одной из клиник Барселоны, восстановление займет от 6 до 8 месяцев.
Напомним, что на 65 минуте дебютного матча за сочинцев Попов получил повреждение во время одного из единоборств, а на 73 минуте вместо него на поле появился Миладинович. Матч завершился победой "Сочи" со счетом 1:0.
Попов перешел в сочинский клуб в обмен на нападающего Дмитрия Полоза, который, в свою очередь, отправился в "Ростов".
Федотов: в конфликт Попова и "Ростова" мне вмешиваться не хочется
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал ситуацию между полузащитником Ивелином Поповым и его бывшим клубом, "Ростовом".
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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