Федотов: в конфликт Попова и "Ростова" мне вмешиваться не хочется

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал ситуацию между полузащитником Ивелином Поповым и его бывшим клубом, "Ростовом".

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков