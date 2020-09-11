Бывший тренер "Локомотива": если Николич не обеспечит результат до декабря - Кикнадзе уйдёт

Юрий Батуренко, бывший помощник Юрия Сёмина в "Локомотиве", поделился мнением о ситуации в клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Думаю, если Николич не обеспечит результат до декабря - Кикнадзе уйдёт. Я смотрю каждый матч "Локомотива", но пока мне не нравится, как они играют. Если не купят Николичу хороших исполнителей - все будет плохо.

Я вообще впервые вижу руководителя, который ни разу не сказал, что ему нужно первое место.Нам он говорил, что нужно быть в Лиге чемпионов. В прессе говорил, что в еврокубках. Конкретики нет, потому что Кикнадзе хочет любыми методами избавиться от ответственности", - цитирует Батуренко Sport24.

Напомним, что Юрий Семин и его тренерский штаб возглавляли "Локомотив" до мая 2020 года. Руководство "железнодорожников" решило не продлевать контракт со специалистом и назначить на его пост Марко Николича.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги "Локомотив" после 6-и туров занимает 8 место.

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Теги: Локомотив Кикнадзе Николич
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