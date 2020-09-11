Бывший тренер "Локомотива": если Николич не обеспечит результат до декабря - Кикнадзе уйдёт

Юрий Батуренко, бывший помощник Юрия Сёмина в "Локомотиве", поделился мнением о ситуации в клубе.



Фото: ФК "Локомотив"