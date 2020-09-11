Российский футбольный союз опубликовал расписание матчей и назначение арбитров на игры элитного раунда Кубка России.
Точное время матча "Салюта" и "Арсенала" определится позднее.
Встречу "Родина" - "Спартак", которая пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена", обслужит Антон Фролов. Помогать ему будут Александр Филимонов и Максим Ковалев.
РФС опубликовал расписание и назначение судей на первые матчи элитного раунда Кубка России
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