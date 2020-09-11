"Зенит" провел переговоры с полузащитником "Удинезе" де Паулем

Зенит " продолжает поиски полузащитника в летнее трансферное окно.

Фото: ФК "Удинезе"

По информации источника, петербургский клуб контактировал с хавбеком "Удинезе" Родриго де Паулем. Однако аргентинец намерен дождаться предложения от итальянского топ-клуба. Сообщается, что "Удинезе" не намерен продавать де Пауля меньше чем за 35 млн евро.



В минувшем сезоне Серии А 26-летний хавбек провел 34 матча, в которых забил 7 голов и отдал 6 голевых передач. С 2018 года де Пауль вызывается в сборную Аргентины.



Источник: твиттер журналиста Даниэле Лонго