"Когда я приехал из Кипра в Грузию, у меня уже были проблемы с коленом. Поступило несколько предложений от грузинских и кипрских клубов, но без конкретики. В это же время мне позвонил агент и рассказал про вариант с "Ротором". Я сразу сообщил о своей проблеме и сказал, что попробую. Я сделал УЗИ и МРТ и понял, что все не так хорошо, как хотелось бы… Колено до сих пор меня беспокоит и возможно мне предстоит операция", - цитирует Джано пресс-служба "Ротора".
Полузащитник не провел ни одной игры за волгоградскую команду.
Ранее сообщалось, что Джано является самым высокооплачиваемым игроком в "Роторе".
Ранее Ананидзе выступал за "Спартак", "Крылья Советов", "Ростов" и "Анортосис".
В текущем сезоне РПЛ "Ротор" занимает" последнее, 16-е место в турнирной таблице.
В ближайшем матче подопечные Александра Хацкевича на своем поле сыграют с "Краснодаром". Поединок состоится 13 сентября и начнется в 19:00 мск.
"Ротор" объявил об уходе Ананидзе
Полузащитник Джано Ананидзе расторг контракт с "Ротором" по соглашению сторон без дополнительных выплат.
Фото: ФК "Ротор"
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