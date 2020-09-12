— Конечно, я надеюсь, что "Спартак" обыграет ЦСКА. "Спартак" очень хорошо начал сезон. Это будет трудное противостояние, но я думаю, что в итоге «красно-белые» обыграют ЦСКА, — заявил немец в интервью Metaratings.
Также Таски отметил, что в "Спартаке" тяжело выделить лидера, ведь здесь преобладает командный уровень. Также он надеется, что клуб вновь выиграет чемпионат России.
33-летний Таски остаётся без команды с лета прошлого года. За "Спартак" футболист выступал с 2013 по 2018 год, успев провести половину сезона 15/16 в составе "Баварии" на правах аренды.
Со "Спартаком" немец выиграл чемпионат и Суперкубок России.
Таски: матч будет сложным, но "Спартак" обыграет ЦСКА
Бывший защитник "Спартака" Сердар Таски поделился ожиданиями от матча "красно-белых" с ЦСКА в седьмом туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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