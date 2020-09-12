"Тамбов" обыграл "Уфу"

"Тамбов" был сильнее "Уфы" в матче 7-го тура чемпионата России.

Фото: ФК "Тамбов"





"Тамбов" 2:0 "Уфа"



Голы: Грицаенко, 42, Костюков, 79. Чемпионат России, 7 турГрицаенко, 42, Костюков, 79.

В первом тайме преимущество во владении было у "Тамбова". Хозяева больше атаковали и имели возможность открыть счёт на 33 минуте: игроки команды сыграли в стеночку, которую ударом до линии штрафной закончил Панченко. Мяч летел точно в ворота, но надежная игра вратаря "Уфы" Александра Беленова оставила счёт в матче ничейным. Однако уже на 42 минуте "Тамбов" вновь получил возможность отличиться: подача Каплиенко со штрафного, которая находит голову Грицаенко. Защитник точным ударом открывает счёт в матче.Начало второго тайма вновь прошло под большим владением "Тамбова". Хозяева несколько раз убегали в контратаки после ошибок игроков "Уфы", но увеличить счёт в матче команде Сергея Первушина не удалось. Затем преимущество постепенно стало отходить к "Уфе". Евсеев на 55 минуте сделал двойную замену: ушли Табидзе и Фольмер, а вместо них вышли Тилль и Гиоргобиани. Спустя две минуты вынужденная замена состоялась у "Тамбова": Чуперка получил травму, уступив место на поле Костюкову. Далее игра вновь продолжилась в схеме атак "Уфы" и контратак "Тамбова". На 70 минуте Евсеев практически идёт ва-банк, выпуская второго форварда вместо правого защитника Сухова. Но ход не оправдал себя и через девять минут Панченко и Костюков разыграли комбинацию, где Кирилл обрезал несколько игроков соперника и вывел Михаила на рандеву с Беленовым. Костюков вратаря переиграл, доведя преимущество команды до двух мячей. Далее команды обменялись моментами, но забить больше командам не удалось. 2:0 — победа "Тамбова".Рыжиков, Ойеволе, Грицаенко, Каплиенко, Рыбин, Шляков, Тетрашвили, Карасёв (Балашов, 80), Чуперка (Костюков, 57), Обухов (Карапетян, 65), Панченко (Онугха, 80).Беленов, Аликин, Табидзе (Тилль, 55), Йокич, Неделчару, Сухов (Бизяк, 70), Данченко, Безденежных, Фольмер (Гиоргобиани, 55), Алиев, Жамалетдинов.Ойеволе, 7, Сухов, 31, Алиев, 41, Неделчару, 61, Тилль, 62, Каплиенко, 83.