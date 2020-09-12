"Тамбов" обыграл "Уфу"

"Тамбов" был сильнее "Уфы" в матче 7-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Тамбов"
В первом тайме преимущество во владении было у "Тамбова". Хозяева больше атаковали и имели возможность открыть счёт на 33 минуте: игроки команды сыграли в стеночку, которую ударом до линии штрафной закончил Панченко. Мяч летел точно в ворота, но надежная игра вратаря "Уфы" Александра Беленова оставила счёт в матче ничейным. Однако уже на 42 минуте "Тамбов" вновь получил возможность отличиться: подача Каплиенко со штрафного, которая находит голову Грицаенко. Защитник точным ударом открывает счёт в матче.

Начало второго тайма вновь прошло под большим владением "Тамбова". Хозяева несколько раз убегали в контратаки после ошибок игроков "Уфы", но увеличить счёт в матче команде Сергея Первушина не удалось. Затем преимущество постепенно стало отходить к "Уфе". Евсеев на 55 минуте сделал двойную замену: ушли Табидзе и Фольмер, а вместо них вышли Тилль и Гиоргобиани. Спустя две минуты вынужденная замена состоялась у "Тамбова": Чуперка получил травму, уступив место на поле Костюкову. Далее игра вновь продолжилась в схеме атак "Уфы" и контратак "Тамбова". На 70 минуте Евсеев практически идёт ва-банк, выпуская второго форварда вместо правого защитника Сухова. Но ход не оправдал себя и через девять минут Панченко и Костюков разыграли комбинацию, где Кирилл обрезал несколько игроков соперника и вывел Михаила на рандеву с Беленовым. Костюков вратаря переиграл, доведя преимущество команды до двух мячей. Далее команды обменялись моментами, но забить больше командам не удалось. 2:0 — победа "Тамбова".

Чемпионат России, 7 тур

"Тамбов" 2:0 "Уфа"

Голы: Грицаенко, 42, Костюков, 79.


"Тамбов": Рыжиков, Ойеволе, Грицаенко, Каплиенко, Рыбин, Шляков, Тетрашвили, Карасёв (Балашов, 80), Чуперка (Костюков, 57), Обухов (Карапетян, 65), Панченко (Онугха, 80).

"Уфа": Беленов, Аликин, Табидзе (Тилль, 55), Йокич, Неделчару, Сухов (Бизяк, 70), Данченко, Безденежных, Фольмер (Гиоргобиани, 55), Алиев, Жамалетдинов.

Предупреждения: Ойеволе, 7, Сухов, 31, Алиев, 41, Неделчару, 61, Тилль, 62, Каплиенко, 83.

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Теги: Тамбов Уфа
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