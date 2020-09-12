Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:1. Дублем в этом матче отметился Эрик Бикфалви, еще один мяч в ворота "Химок" забил Старндберг, в составе гостей отличился Корян.
"Урал" занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков. "Химки" идут на 15-й позиции, имея в своем активе 3 очка.
Чемпионат России
7-й тур
"Урал" - "Химки" - 3:1
Голы: Бикфалви, 15 (пен), 67, Страндберг, 22 - Корян, 52.
"Урал" на своем поле обыграл "Химки", дубль на счету Бикфалви
В матче 7-го тура РПЛ "Урал" принимал "Химки".
Фото: ФК "Урал"
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