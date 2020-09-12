Федотов заявил, что "Сочи" работает над усилением атаки

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал о проблемной позиции.

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"Усиление атаки? "Сочи" работает в этом направлении. У нас появился Ивелин Попов. Но мы недолго радовались, желаем скорейшего выздоровления ему", - сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".



Напомним, что несколько дней назад Попов был прооперирован. Ожидается, что он будет восстанавливаться около шести месяцев.