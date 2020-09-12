"Усиление атаки? "Сочи" работает в этом направлении. У нас появился Ивелин Попов. Но мы недолго радовались, желаем скорейшего выздоровления ему", - сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".
Напомним, что несколько дней назад Попов был прооперирован. Ожидается, что он будет восстанавливаться около шести месяцев.
Федотов заявил, что "Сочи" работает над усилением атаки
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал о проблемной позиции.
Фото: РИА Новости
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