Талалаев: показывали всем Беришу, который теряет мяч, после этого получаем гол
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев подвёл итоги матча с "Сочи" (0:1)
Фото: Getty Images
— Когда люди наступают на одни грабли два раза, мы с ЦСКА получили в этой же зоне потерю, показывали всем Беришу, который теряет мяч, после этого получаем гол. И сразу же в следующем туре в эти же двадцать минут получать такой же гол, я считаю, что.. Ну, вы понимаете, что мы работаем над этим, показываем, объясняем, что этого не нужно делать и спорным решением нужно упростить игру или хотя бы остановить атаку соперника здесь, чтобы она не вышла туда, — заявил Талалаев в эфире "Матч Премьер".
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