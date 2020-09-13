"Был хороший матч. Мы проиграли, но сегодня не могу предъявлять претензии команде по самоотдаче и по игре. До удаления мы переигрывали "Рубин".
Возникает большой вопрос по пенальти, потому что игрок "Рубина" сначала начал нырять, а потом произошло касание. Я считаю, что пенальти в наши ворота не было. Ребята хотели и могли забить", - приводит слова Новикова Sport24.
Матч "Динамо" - "Рубин" завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит с пенальти, который реализовал Деспотович.
Следующий матч в чемпионате России "Динамо" проведет дома против "Ахмата" 21 сентября.
Новиков: Кварацхелия сперва начал нырять. Считаю, что пенальти не было
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков подвел итоги матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином".
Фото: ФК "Динамо"
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