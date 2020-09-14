— Я вообще за премии. А кому выдавать, давайте подумаем вместе. Двойные или тройные? Нет, не деньгами. Желательно чем-то другим, — рассказал Газизов в интервью Sport24.
РФС проводит опрос клубов-участников чемпионата с целью определения лауреатов премий по итогам прошлого сезона. "Ростов" отдал голос за Прядкина в номинации "за вклад в развитие российского футбола".
Прядкин занимает пост президент Тинькофф Российской Премьер-лиги с 2007 года. Его переизбрали на пять лет в январе текущего года.
Газизов прокомментировал возможность отдать Прядкину премию за вклад в развитие российского футбола
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов дал комментарий по идеи "Ростова" вручить президенту РПЛ Сергею Прядкину премию за вклад в развитие российского футбола.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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