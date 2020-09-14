"Новостей пока нет, но новости будут. Трансферы будут сделаны, но не для того, чтобы громко объявлять о них в новостях, а для того, чтобы реально усилить команду", - сказал Медведев.
Ранее появилась информация, что "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника ЦСКА Николы Влашича. Сумма трансфера оценивается в 40 млн евро. В то же время генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал эту информацию слухами.
В текущем сезоне РПЛ "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице, однако сегодня имеет хорошие шансы выйти в лидеры. В эти минуты петербургская команда играет с тульским "Арсеналом" и в случае победы займет первое место.
Источник: Матч ТВ
Медведев: "Зенит" сделает трансферы, которые реально усилят команду
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о работе на трансферном рынке.
Фото: ФК "Зенит"
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