"Уверен, что за этим матчем следило множество скаутов, ведь РПЛ - по уровню следующая после топ-5 лучших европейских чемпионатов. Абсолютно нормально, что большие деньги и новые предложения возникли после такой игры, которую Никола показал вчера", - сказал Йошко Влашич.
В матче 7-го тура РПЛ ЦСКА на своем стадионе добыл волевую победу над "Спартаком" со счетом 3:1. Один из мячей забил Влашич.
Ранее появилась информация, что "Зенит" готов приобрести хорватского полузащитника за 40 млн евро.
В текущем сезоне РПЛ 22-летний Влашич забил четыре гола и отдал голевую передачу в пяти матчах чемпионата России.
Источник: "СЭ"
Отец Влашича: абсолютно нормально, что большие деньги и новые предложения возникли после игры со "Спартаком"
Отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича Йошко Влашич прокомментировал информацию об интересе "Зенита".
Фото: ПФК ЦСКА
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